Создавший Aurus институт НАМИ отменил закупку бронированного Mercedes

ФГУП «НАМИ», занимающееся в том числе разработкой автомобилей Aurus, отменило тендер на закупку бронированного Mercedes-Benz S680 Guard на сумму 59 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, тендер был отменен через 17,5 часов после подачи документов из-за «технической ошибки».

При этом в тендерной документации было указано, что бронированный Mercedes-Benz S 680 GUARD 4Matic, способный выдержать взрыв бомбы, должен был быть оснащен обогревом зоны плеч и шеи, доводчиками, рулевым колесом из кожи наппа, сканом отпечатков пальцев, автоматической системой пожаротушения, отмечает Mash.

ФГУП «НАМИ» занимается разработкой люксовых российских автомобилей Aurus с 2013 года.

Ранее президент России Владимир Путин призвал прекратить закупки иностранных автомобилей для госслужащих. По его словам, все чиновников должны пересесть на российские автомобили. Такая мера позволит улучшить качество отечественных машин.

При этом президент России подарил Aurus главе КНДР Ким Чен Ыну. А в ходе своего официального визита в Пхеньян проехался за рулем подарка вместе с Ким Чен Ыном по дорогам в окружении зелени в резиденции «Кымсусан».

На Aurus президент России Владимир Путин передвигался и во время своей поездке во Вьетнам. Автомобиль привлек повышенное внимание местных жителей, которые по очереди фотографировались с ним у президентского дворца в Ханое.