Российский НАМИ отменил закупку броневика Mercedes за 59 млн рублей

Телеграм-канал No Limits выяснил, что Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт принял решение отменить заказ пуленепробиваемого седана. В документе сказано, что заявка на приобретение автомобиля Mercedes-Benz S 680 Guard 4Matic была создана из-за технической ошибки. По данным Mash, тендер пробыл в открытом доступе всего 17,5 часа.

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НАМИ заказывает дорогие и редкие автомобили вопреки санкциям по вполне прозаичной причине: в Научно-исследовательском институте продолжают проект развития линейки Aurus, и для усовершенствования российских лимузинов необходимо держать руку на пульсе и изучать инженерные решения других автопроизводителей. Mercedes-Benz S 680 Guard 4Matic может быть интересен, ведь это новинка на рынке броневиков.

Цена 59 миллионов рублей, которая фигурировала в первоначальной закупке, по меркам бронированного Mercedes-Benz S 680 Guard невелика. Всё дело в том, что в момент начала продаж три года назад такой седан стоил в Германии от 547 тысяч евро, а со всеми опциями цена легко увеличится на 10%. То есть НАМИ собирался купить спецавтомобиль по себестоимости, не закладывая переплату за доставку в условиях санкционных рисков.