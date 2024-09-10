УАЗ возвращает разнообразие цветовой гаммы своих автомобилей

Как сообщает "Автостат", в палитру моделей УАЗ "Патриот", "Пикап" и "Профи" вернулся зеленый металлик. В ноябре покупателям УАЗов снова предложат серебристый колер. На УАЗе сообщили, что заменили поставщика эмалей.

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В настоящее время "Патриот" и "Пикап" окрашивают в пять различных оттенков (белый, зеленый, коричневый, темно-серый, черный), "Профи" в три оттенка (белый, светло-серый, темно-серый), "Хантер" - в три оттенка (белый, хаки, черный), "Буханки" и "Головастики" - в два (шинельный, хаки).

Отдельно идут версии "Экспедиция", которые получают ярко-оранжевый цвет.

Накануне сообщалось, что УАЗ начал предлагать для покупателей своих автомобилей специальную страховую программу УАЗ Каско+.

Она покрывает и традиционные риски, такие как ДТП и пожар, и специфические инциденты на бездорожье: опрокидывание, провал под грунт, повреждения от животных и гидроудар.

В следующем году УАЗ планирует запустить в производство дизельную модификацию УАЗ "Профи" (как "Полуторки", так и версии 4×4), а также бензиновый "Патриот" с новой механической коробкой передач. Позднее должна пройти премьера обновленного "Патриота".