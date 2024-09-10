Названы самые быстрые автомобили Джеймса Бонда: лидирует Aston Martin DBS V12

В топе самых быстрых авто Джеймса Бонда лидирует Aston Martin DBS V12 с максимальной скоростью 307 км/ч, а также легендарные модели BMW и Jaguar.

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С момента появления Джеймса Бонда на экранах в 1962 году его автомобили стали неотъемлемой частью образа супершпиона. Издание SPEEDME.RU составило рейтинг самых быстрых автомобилей агента 007.

Лидером стал Aston Martin DBS V12, который появился в «Казино Рояль» (2006). Этот автомобиль развивает скорость до 307 км/ч и разгоняется до 100 км/ч за 4,4 секунды. На втором месте Aston Martin V12 Vanquish из фильма «Умри, но не сейчас» (2002), оснащённый камуфляжной системой. Замыкает тройку Aston Martin DB10, созданный специально для фильма «Спектр» (2015). Среди других автомобилей Бонда в списке — BMW Z8, Lotus Esprit Turbo и легендарный Aston Martin DB5.