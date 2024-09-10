Tesla добавила автопарковку в Cybertruck

Tesla Cybertruck получил функцию Vision Autopark, позволяющую автоматически парковаться. Обновление доступно для тестирования у избранных владельцев.

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Tesla добавила долгожданную функцию автопарковки Vision Autopark в Cybertruck, позволяя владельцам автоматически парковать пикап. Ранее эта функция была доступна на других моделях Tesla, и теперь она проходит ограниченное тестирование у избранных пользователей Cybertruck, сообщает 32cars.ru.

Обновление также включает систему Vision Park Assist, которая создает 3D-визуализацию окружающей среды для удобства парковки в узких местах. Хотя нововведение получило положительные отзывы, некоторые владельцы отметили, что система рулевого управления могла бы оставаться неподвижной во время автоматических маневров, что Tesla планирует доработать в будущем.