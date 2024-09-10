BMW выпустит электрическую версию 3 Series на новой платформе в 2026 году

BMW представит электрический i3, основанный на платформе Neue Klasse, в 2026 году, с запасом хода до 1000 км.

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BMW готовится к выпуску полностью электрической версии знаменитого седана 3 Series, которая выйдет в 2026 году под названием i3. Основанная на новой платформе Neue Klasse, модель станет революцией в сегменте D, сообщает SPEEDME.RU.

Электрический i3 будет представлен в кузове седан и универсал, вдохновленных классическими концептами BMW. Новая платформа будет оснащена аккумуляторами шестого поколения с зарядкой до 80% всего за 12-20 минут и запасом хода до 1000 км. BMW планирует предложить емкости аккумуляторов от 75 до 150 кВт/ч, что обеспечит впечатляющую мощность и дальность хода. Официальная премьера i3 ожидается в ноябре 2026 года.