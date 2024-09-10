Subaru Forester Limited Edition вышел в эксклюзивной комплектации

В Европе стартовали продажи Subaru Forester в версии Limited Edition: модель сочетает премиальное оснащение и гибридную систему по доступной цене.

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Subaru Forester зарекомендовал себя как надёжный кроссовер с отличными внедорожными характеристиками. Теперь в Европе доступна его особая версия — Limited Edition. Эта модель предлагает эксклюзивные опции и богатую комплектацию, включая 17-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары, камеры кругового обзора, поддерживающую Android Auto и Apple CarPlay мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном и многое другое, сообщает SPEEDME.RU.

Модель оснащена гибридной системой с 2,0-литровым бензиновым двигателем и электромотором мощностью 150 л.с., что делает её привлекательной для тех, кто ищет экономичный и экологичный автомобиль. Стоимость Forester Limited Edition в Испании составляет 44 400 евро.