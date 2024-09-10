Audi готовит к выпуску электрический универсал RS 6 E-Tron, который обещает более 700 л.с. и премиальные технологии. Модель уже замечена на тестах.

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Audi активно тестирует свою самую мощную версию RS 6 E-Tron в кузове универсал Avant. Впервые замеченная на тестах, эта электрическая модель обещает стать флагманом линейки, сообщает SPEEDME.RU. До этого RS 6 E-Tron был известен только в кузове хэтчбек, но теперь Audi готовит универсал для тех, кто ценит не только мощь, но и практичность.

RS 6 E-Tron построен на платформе PPE от Volkswagen Group и, вероятно, будет оснащён 800-вольтовой системой с батареей на 100 кВт/ч. Мощность может превысить 700 л.с., что делает его одним из самых производительных универсалов на рынке. Помимо этого, автомобиль получит сложную подвеску и электронные системы управления, чтобы компенсировать его внушительную массу.

Официальная премьера ожидается в следующем году, и энтузиасты с нетерпением ждут этой новинки.