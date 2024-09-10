Volkswagen резко поднял цены на автомобили с ДВС в Германии

Volkswagen увеличивает цены на бензиновые и дизельные модели в Германии на 2,1-4,2%, включая популярные Golf и Touareg. Опции также стали дороже.

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Volkswagen объявил о повышении цен на свои бензиновые и дизельные автомобили в Германии на 2,1-4,2%. Это связано с финансовыми трудностями компании, которая старается компенсировать потери не только за счет сокращения расходов, но и путем увеличения стоимости своих моделей, сообщает SPEEDME.RU.

Подорожание коснется автомобилей с ДВС 2025 модельного года, за исключением хэтчбека Polo. Цены на автомобили с двигателями внутреннего сгорания вырастут от 490 евро за кроссовер Taigo до 2490 евро за флагманский внедорожник Touareg. Компактный хэтчбек Golf подорожает на 1150 евро, что составляет увеличение на 4,2%.

Кроме того, компания повысила цены на дополнительные опции, включая панорамные люки, мультимедийные системы и другие пакеты. Модели ID из линейки электромобилей не затронуты, однако возможны изменения цен и в этом сегменте. Это уже не первое подорожание — весной 2023 года Volkswagen уже повышал цены на автомобили с ДВС, делая их менее доступными для покупателей.