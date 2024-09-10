Kia откладывает массовое производство EV9 из-за проблем с аккумуляторами

Kia приостанавливает расширение производства EV9 в США, поскольку батареи не соответствуют критериям для полного налогового кредита.

© Wikimedia Commons

Kia начала производство своего полностью электрического кроссовера EV9 на заводе в Джорджии, но из-за проблем с налоговым кредитом на электромобили компания не торопится наращивать выпуск. EV9 пока может претендовать лишь на половину налоговой льготы, так как его батареи не соответствуют всем требованиям, сообщает 32cars.ru.

Для покупателей, желающих получить полный кредит в $7500, остается вариант с лизингом автомобиля. Kia надеется, что ситуация изменится после начала производства батарей на новом заводе Hyundai в Джорджии, который стартует через год.