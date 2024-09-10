В Белоруссии большой седан Dongfeng подешевел до уровня Lada Vesta

Белорусские дилеры снизили цену седана Dongfeng Shine. В комплектацию машины входят светодиодная оптика, система бесключевого доступа, круиз-контроль, 13-дюймовый тачскрин медиасистемы, плюс полный набор электронных систем безопасности.

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Продолжают список электролюк, продвинутая акустика и система кругового обзора. В движение машину приводит 117-сильный 1,5-литровый атмосферник, который, как уверяет производитель, сделан по технологиям Honda. Экземпляры, доступные сейчас по акционной цене, оснащены 5-ступенчатой «механикой».

Сам автомобиль является ближайшим родственником Dongfeng Shine GS, с которым модели делят платформу CMP (на ней также построен Peugeot 2008). Габариты седана — 4670×1812×1490 мм, а размер колёсной базы — 2680 мм: таким образом, «китаец» является одноклассником Skoda Octavia.

Между тем, в Белоруссии рекордно подешевел кроссовер Haval Jolion. Об этом редакции Quto рассказал сотрудник одного из местных дилерских центров, торгующих китайской маркой.