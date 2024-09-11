Эксперт рассказал, как правильно продать автомобиль на запчасти
Те, кто хотят продать свой старый или поврежденный автомобиль на запчасти, должны знать об определенных нюансах. Как уточняет портал "Автовзгляд" со ссылкой на вице-президента "Национального автомобильного союза (НАС)" Яна Хайцеэра, нужно учесть, есть ли у автовладельца достаточная для этого квалификация, подходящее для разборки место и необходимый инструмент.
По словам эксперта, прежде, чем предлагать авто на запчасти, нужно его правильно разобрать, придать компонентам товарный вид, грамотно составить их каталог. После - провести объективный анализ рыночных цен, и только после этого публиковать объявление.
Лучше всего обратиться к профессиональным разборщикам, которые знают, что делать. Конечно, есть вероятность того, что "профи" может поступить не совсем честно. Оформить передачу автомобиля можно официально (как сделку и как сдачу автомобиля в утилизацию).
Эксперт уточняет еще один важный момент, который нужно учитывать уже при покупке бывших в употреблении деталей. Они могут бить как очень сильно изношенными, так и подозрительно "свежими". Последнее должно насторожить особо: можно нарваться на запчасть с угнанного авто. Ее покупатель невольно становится соучастником преступления.
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