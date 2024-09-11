Эксперт рассказал о стоимости владения кроссовером Oting Paladin

Россиянам рассказали о стоимости владения кроссовером Oting Paladin
За пять лет владельцы китайского кроссовера Oting Paladin потратят на его обслуживание 2,6 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.
Так, каждый километр на Oting Paladin обойдется в 35,23 рубля. За год получается сумма 528,5 тыс. рублей, за пять лет — 2,64 млн рублей. Цена машины в исследуемой комплектации Deluxe составляет 3,8 млн рублей.
Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.
Внедорожник Oting Paladin дебютировал в России в начале 2024 года. Автомобиль имеет габариты 4882х1850х1815 мм и колесную базу 2850 мм. Во всех версиях модель оснащается двухлитровым турбомотором Mitsubishi 4K31 мощностью 228 л.с. (360 Нм). Он сертифицирован под топливо АИ-92 и выше. Paladin получил автоматическую коробку передач.
Внедорожник доступен в четырех комплектациях. В базовую заднеприводную версию входят светодиодная оптика, 12-дюймовый экран мультимедиа и шесть динамиков, беспроводная зарядка для смартфона, люк с электроприводом, парктроники, система кругового обзора с отображением обстановки под автомобилем и прочее.