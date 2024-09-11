Эксперт рассказал о стоимости владения кроссовером Oting Paladin

За пять лет владельцы китайского кроссовера Oting Paladin потратят на его обслуживание 2,6 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

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Так, каждый километр на Oting Paladin обойдется в 35,23 рубля. За год получается сумма 528,5 тыс. рублей, за пять лет — 2,64 млн рублей. Цена машины в исследуемой комплектации Deluxe составляет 3,8 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.

Внедорожник Oting Paladin дебютировал в России в начале 2024 года. Автомобиль имеет габариты 4882х1850х1815 мм и колесную базу 2850 мм. Во всех версиях модель оснащается двухлитровым турбомотором Mitsubishi 4K31 мощностью 228 л.с. (360 Нм). Он сертифицирован под топливо АИ-92 и выше. Paladin получил автоматическую коробку передач.

Внедорожник доступен в четырех комплектациях. В базовую заднеприводную версию входят светодиодная оптика, 12-дюймовый экран мультимедиа и шесть динамиков, беспроводная зарядка для смартфона, люк с электроприводом, парктроники, система кругового обзора с отображением обстановки под автомобилем и прочее.