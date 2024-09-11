Более одного миллиона новых автомобилей было продано в РФ за 2024 год

Как сообщает "Автостат", с января по август 2024 года в России было реализовано 1 003 899 новых легковых автомобилей. Это на 65,3% больше, чем в январе - августе прошлого года.

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При этом только в прошлом месяце дилеры реализовали 148 300 новых легковых машин - это лучший месячный результат за последние 3,5 года.

Тенденция продолжилась и в сентябре. Так, российский рынок установил недельный рекорд - в период с 1 по 7 сентября 2024 года реализовано 38 115 автомобилей. Это максимальный результат за последние 5 месяцев.

Эксперты агентства не сомневаются, что объем реализации новых легковых автомобилей к концу нынешнего года превысит результаты 2023-го. Однако в базовой, основной версии, прогноз аналитиков улучшен уже до 1,5 млн (+42%) экземпляров.