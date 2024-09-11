Сhery Arrizo 8 получит новую комплектацию в России

Седан Сhery Arrizo 8 получит новую богатую комплектацию в России. До конца осени гамма модели Arrizo 8 пополнится топовым исполнение Ultra с максимальным набором опций, выяснил портал «Китайские автомобили». Пока неизвестно, как именно будет оснащен такой седан, но он окажется самым дорогим. Пока же Arrizo 8 доступен в двух комплектациях: Active за 2 850 000 рублей и Prime за 3 050 000 рублей (без учета скидок).

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Chery Arrizo 8 продается в России уже год: седан D-класса позиционируется как замена ушедшим с нашего рынка Toyota Camry, Kia Optima и Hyundai Sonata. Первое время модель предлагалась в комплектациях Prestige, Ultimate и лимитированной Ultimate SE и была оснащена 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 186 лошадиных сил, работающим в паре с семиступенчатым «роботом».

© Chery

Летом и в начале осени Chery пересмотрела исполнения Arrizo 8. Изначальные комплектации были упразднены, вместо них появились уже упомянутые Active и Prime. Вместе с этим седан лишился таких опций, как панорамная крыша с люком, передние парктроники, вентиляция передних кресел, атмосферная подсветка, беспроводная зарядка для смартфона и встроенный видеорегистратор.

В актуальном прайс-листе также не наблюдается адаптивного круиз-контроля, боковых подушек безопасности для второго ряда и коленных для водителя и переднего пассажира. Нет и водительских ассистентов — мониторинга слепых зон, удержания в полосе, автоматического торможения и других. Вероятно, все это появится в новой комплектации Ultra.

Сейчас вне зависимости от уровня исполнения под капотом у Arrizo 8 стоит дефорсированная версия мотора 1.6 на 150 сил. Крутящий момент в 275 Нм остался прежним, но доступен он в более узком диапазоне: 2000−3800 оборотов вместо 2000−4000.