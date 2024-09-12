Jeep Wagoneer S может задержаться на старте при выходе на американский рынок

Глава бренда намерен убедиться в том, что качество первого электромобиля бренда для домашнего рынка окажется на должном уровне.

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Марка Jeep сейчас принадлежит автогиганту Stellantis. Она презентовала концепт полностью электрического кроссовера Wagoneer S в сентябре 2022 года, а первые изображения товарной версии появились в начале 2024-го. Премьера серийного SUV, который получил статус глобальной модели, прошла в конце мая. Напомним, этот электромобиль, по плану, должен добраться до американского рынка, в отличие от паркетника Avenger, который предназначен для Европы, Японии и Южной Кореи.

Предполагалось, что Jeep Wagoneer S доберётся до дилеров США этой осенью, однако не исключено, что дату выхода модели на рынок отложат. Причём на какой именно срок, пока не ясно. Как рассказал Automotive News глава Jeep Антонио Филоса, в компании хотят убедиться в том, что качество этой модели будет на должном уровне, прежде чем выпустить её на домашний рынок.

Производство модели будет налажено на заводе Stellantis, расположенном в Толуке-де-Лердо (Мексика). Стоит отметить, что автогигант сейчас обеспокоен качеством продукции. Так, минувшим летом глава корпорации Карлос Таварес признал, что на заводах в США есть проблемы. В частности, речь идёт о предприятии Стерлинг-Хайтс в Мичигане, с конвейера которого сходят Ram 1500, при этом многие грузовики выпускаются с дефектами и сразу же нуждаются в ремонте.

Как мы сообщали ранее, в основу Wagoneer S легла платформа STLA Large, принадлежащая концерну Stellantis. Эта «тележка» роднит кроссовер с новым Dodge Charger. Длина SUV составляет 4886 мм, ширина – 2123 мм, высота – 1645 мм, а расстояние между осями у него равно 2870 мм. Паспортный дорожный просвет – 162 мм, коэффициент аэродинамического сопротивления Cd – 0,29 (лучший показатель среди моделей бренда).

Электрический кроссовер Jeep Wagoneer S дебютировал в богатом исполнении Launch Edition. У этого полноприводного SUV двухмоторная силовая установка, при этом передний электродвигатель умеет «уходить в режим ожидания», что позволяет экономить электроэнергию. Совокупная отдача системы равна 608 л.с., а максимальный крутящий момент – 837 Нм. Ёмкость тяговой батареи составляет 100,5 кВт*ч, запас хода на одной зарядке превышает 483 км. На разгон с места почти до «сотни» (до 96,7 км/ч) такой кроссовер умеет разгоняться за 3,4 секунды.

Сейчас Jeep Wagoneer S имеет только полностью электрическую «начинку». Однако ранее Антонио Филоса отмечал, что эта модель, а также брутальный паркетник Recon впоследствии могут получить версии с двигателями внутреннего сгорания. Их роль, очевидно, может исполнить семейство рядных моторов Hurricane.

Цена Jeep Wagoneer S на американском рынке уже известна: местные дилеры принимают заказы. За стартовый вариант электрического кроссовера просят не менее 70 795 долларов (эквивалентно примерно 6,48 млн рублей по текущему курсу).