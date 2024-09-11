Kia Sportage и Sorento будут выпускать в Казахстане с 2025 года

Производство автомобилей Kia будет запущено на заводе в Костанайской области Казахстана в октябре 2025 года. Первой моделью на конвейере станет Kia Sorento, с января 2026 года стартует производство обновлённой модели Kia Sportage.

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Строительство завода Kia в Казахстане должно завершиться до конца 2024 года. Проектная мощность - 70 тысяч автомобилей в год.

В настоящее время выпуском автомобилей Kia в Казахстане занимается группа компаний Allur. В 2023 году в Костанае была запущена крупноузловая сборка Kia Sportage.