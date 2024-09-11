Nissan Qashqai прыгнул с тарзанки и попал в Книгу рекордов «Гиннесса»

Кроссовер Nissan Qashqai установил необычный рекорд Книги Гиннесса. Машина «прыгнула» с тарзанки, будучи предварительно поднятой на высоту 65 метров. Подготовка к трюку заняла всего месяц, и он станет частью рекламной кампании нового Qashqai. Планированием и организацией прыжка занималось отделение Nissan France, агентства FUSE, Nissan United, а также несколько команд техников канала BBC.

© Motor.ru

Компания Nissan установила рекорд Книги Гиннесса, который звучит как «самый высокий прыжок на автомобиле с тарзанки», пишет сайт 110km.ru. Для этого краном на высоту 65 метров подняли специальную «клетку» с кроссовером Qashqai, предварительно разобрав его салон и оставив лишь кресло водителя и приборную панель. Саму «клетку» сконструировали таким образом, чтобы она выдерживала вес автомобиля как в горизонтальном положении, так и под углом 45 градусов, необходимым для придания нужного импульса перед прыжком.

В автомобиле сидел французский гонщик и каскадер Лоран Ласко. Подняв платформу на нужную высоту, оператор крана открыл дверь «клетки» и кроссовер отправился в свободное падение. В целях безопасности Qashqai подвесили аж на восьми ремнях, что дало возможность контролировать, насколько низко и быстро машина будет падать. После того как кроссовер немного поболтался в воздухе, его благополучно спустили на землю, а официальный представитель Книги рекордов Гиннесса Прав Патель зафиксировал новый и пока единственный в своем роде рекорд.

© Nissan

© Nissan

© Nissan

© Nissan

© Nissan

© Nissan

© Nissan

Съемки трюка проходили на западе Парижа, при участии Nissan France, агентств FUSE, Nissan United, а также команд техников канала BBC. Прыжок стал частью новой телевизионной кампании нового Qashqai, которая дебютирует на экранах в сентябре. В Европе кроссовер может быть только гибридом. Начальным версиям положена бензиновая «турбочетверка» 1.3 (140 или 158 л.с.) с 12-вольтовым стартер-генератором, вариантов подороже — фирменная система e-Power с «турботройкой» 1.5 (157 л.с.) и 190-сильным электромотором.