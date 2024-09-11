Полностью электрический хэтчбек DS 4 E-Tense попал в объектив

Фотошпионам впервые удалось поймать в объектив прототип «зелёной» новинки французской марки. Ожидается, что он дебютирует до конца текущего года.

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«Первый» DS 4 был представлен в 2010 году ещё под маркой Citroen. В 2015-м в ходе рестайлинга модель вошла в линейку «отпочковавшегося» премиального бренда DS. Модель второго поколения дебютировала в 2021-м, в конце того же года семейство пополнили гибридные версии с прибавкой E-Tense к названию. В текущем году появился DS 4 Hybrid Etoile. А сейчас компания занимается разработкой полностью электрической версии модели.

О том, что в семействе хэтчбека появится «зелёная» версия, известно уже давно. Ожидалось, что такая новинка дебютирует в начале текущего лета. Теперь ожидается, что премьера полностью электрической модификации DS 4, которой, вероятно, оставят приставку E-Tense, пройдёт до конца 2024 года. На днях фотошпионы поймали прототип будущей «электрички», снимками с нами поделились коллеги из испанского издания Motor.es.

Французская компания проводит испытания своего будущего электрокара на дорогах общего пользования в южной части Европы. При этом тестовый прототип решили не прятать с помощью маскировочной плёнки: вероятно, внешность электроверсии будет мало чем отличаться от экстерьера актуального хэтчбека с ДВС.

У пятидверки на снимках заглушка на месте решётки радиатора имеет рисунок в виде сетки, а внутри ячеек можно увидеть хромированные элементы, которые выглядят немного иначе по сравнению с актуальной гибридной версией модели. Головную оптику с основными блоками фар сверху и «стекающими» вниз изогнутыми линиями ходовых огней, вероятно, трогать не будут. Также как и нижнюю часть переднего бампера со встроенным воздухозаборником.

Корма у «электрички» останется практически без изменений: те же горизонтальные фонари, соединённые хромированной планкой, тот же спойлер в верхней части пятой двери. В списке отличий разве что отсутствие патрубков выхлопной системы, а профиль изменят за счёт колёсных дисков иного дизайна.

По предварительным данным, «зелёный» вариант DS 4 оснастят литий-ионной батареей ёмкостью 60 кВт*ч. Ожидается, что запас хода на одной зарядке составит порядка 500 км (при расчёте по циклу WLTP). По информации издания, такой хэтчбек оснастят единственным электромотором, отдача которого составит примерно 210 л.с. У дилеров «розеточный» DS 4 E-Tense появится не раньше 2025 года.

Сейчас Stellantis занимается разработкой флагманского кроссовера DS 8: минувшим летом прототип новинки засекли фотошпионы. Ожидается, что у этого SUV будет полностью электрическая техника. Дебют, вероятно, пройдёт до конца текущего года.