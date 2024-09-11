Представлен самый мощный автомобиль с «механикой»

Американский гиперкар Hennessey Venom F5 стал самым мощным автомобилем с «механикой». Родстер сохранил «битурбовосьмёрку» 6.6 Fury с пиковой отдачей 1842 лошадиные силы и 1617 Нм крутящего момента, но вместо семиступенчатого «робота» с одним сцеплением получил шестиступенчатую механическую коробку передач. Тираж Venom F5-M Roadster составит 12 экземпляров.

© Motor.ru

Гиперкар Hennessey Venom F5 в кузове родстер, до последнего времени предлагавшийся только с роботизированной трансмиссией CIMA, внезапно обзавелся трехпедальной версией. Нескольким клиентам захотелось большей вовлеченности в процесс управления 1842-сильным монстром, поэтому для них был создан Venom F5-M Roadster — самый мощный в мире автомобиль с ручной коробкой передач. Весь запланированный тираж из 12 экземпляров был сразу же раскуплен. Каждый обошелся покупателю в сумму не менее 2,65 миллиона долларов.

© Hennessey Special Vehicles

© Hennessey Special Vehicles

© Hennessey Special Vehicles

Механическая трансмиссия родстера потребовала новых калибровок двигателя. Мощь «битурбовосьмёрки» 6.6 Fury не обрушивается лавиной, а выдается порционно, что, с одной стороны, обеспечивает напористое ускорение, с другой — позволяет контролировать заднеприводный автомобиль на высоких скоростях. Стабильности добавляет и здоровенный «плавник» длиной 1,4 метра, протянувшийся от воздухозаборника на крыше до края кормы. У обычного Venom F5 Roadster его нет.

© Hennessey Special Vehicles

© Hennessey Special Vehicles

© Hennessey Special Vehicles

© Hennessey Special Vehicles

Некоторые элементы Venom F5-M позаимствовал у трекового F5 Revolution Roadster — тот же воздухозаборник и крылышки-канарды на переднем бампере. В салоне появилась иначе оформленная центральная консоль и тоннель, на котором разместили рычаг коробки передач, «шайбу» кондиционера и парочку металлических тумблеров для управления стеклоподъёмниками.

© Hennessey Special Vehicles

© Hennessey Special Vehicles

© Hennessey Special Vehicles

Динамических характеристик новинки техасцы пока не приводят, при этом обычный родстер разгоняется до ста за 2,6 секунды, а его паспортная максималка составляет 482 километра в час. У Venom F5-M оба показателя, скорее всего, будут хуже. Вообще, в Hennessey двухдверку сравнивают с Venom GT Spyder, за которым с 2016 года держится рекорд скорости для открытых машин — 427,44 километра в час.