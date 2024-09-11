Новый Chery Tiggo 8 Pro Max получил двухлитровый мотор и 8АТ

Компания Chery опубликовала полный прайс-лист рестайлинговой «восьмерки». Выяснилось, что у модели больше версий, нежели было заявлено ранее.

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Премьеру предназначенного для КНР одного из преобразившихся кроссоверов Chery Tiggo 8 (сегодня Tiggo 8 – это целое семейство) провели в конце августа на автосалоне в Чэнду. Напомним, рестайлинг пережил SUV, который в России и некоторых других странах сейчас известен как Tiggo 8 Pro Max. В Поднебесной же этот SUV зовется Tiggo 8 Plus. Прием заказов на родине открыли практически сразу после презентации, одновременно объявив предварительные цены. А сегодня стартовали «живые» продажи. Так вот, оказалось, что у модели более широкая гамма. Впрочем, сначала вновь пробежимся по дизайну.

Chery Tiggo 8 Plus достались новые бамперы, солидная радиаторная решетка, двухэтажная головная оптика (диодные секции расположенных сверху ходовых огней образуют V-образный рисунок), другие задние фонари и выдвижные ручки дверей. Длина модернизированного паркетника равна 4715 мм – это на 7 мм меньше, чем у местной дореформенной модели. Остальные габариты не изменились: ширина – 1860 мм, высота – 1745 мм, колесная база – 2710 мм. Кроссоверу положены 18- или 19-дюймовые диски.

Внутри вместо табло установили отдельные экраны приборки и мультимедийной системы. Еще заменили руль и центральный тоннель. Привычного селектора коробки больше нет, вместо него – подрулевой рычажок. Убрали и сенсорную полоску, которая отвечала за «климат»: все настройки «вшиты» в гигантский планшет мультимедиа. В зависимости от комплектации для модели также предусмотрены панорамный люк в крыше, штатный регистратор, подогрев и вентиляция кресел, камеры кругового обзора, обычный или адаптивный круиз-контроль, системы распознавания лиц, автоторможения, и удержания в полосе движения.

На старте предзаказа рестайлинговый кроссовер был предложен только с бензиновой турбочетверкой 1.6 TGDI (197 л.с., 290 Нм) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Теперь же клиентам стал доступен Tiggo 8 Plus и со старшим турбомотором 2.0 TGDI (254 л.с., 390 Нм), причем такой паркетник получил новую коробку – классический восьмиступенчатый автомат (дореформенный Плюс с аналогичным двигателем комплектуется 7DCT).

А еще в Китае можно выбрать обновленный Tiggo 8 Plus в виде подзаряжаемого гибрида c фирменной установкой C-DM на базе турбомотора 1.5 TGDI. Совокупная отдача системы – 360 л.с. и 530 Нм, только на электротяге гибридный кроссовер проедет 90 км (по циклу WLTC). Вне зависимости от модификации рестайлинговый Плюс в Китае бывает исключительно с передним приводом. К примеру, у российского актуального Tiggo 8 Pro Max есть полноприводные версии, а вот 8АТ у нашего паркетника нет.

Реальные цены обновленного Chery Tiggo 8 Plus с 1.6 TGDI и 7DCT, как водится в Китае, оказались чуть ниже предварительных: за такой кроссовер теперь просят 109 900 – 139 900 юаней (около 1,39 млн – 1,8 млн рублей по текущему курсу). Кроссовер с 2.0 TGDI и 8АТ обойдется в 159 900 юаней (2 млн рублей). Новый гибрид стоит 129 900 – 155 900 юаней (1,6 млн – 1,98 млн рублей).

Позже Chery модернизирует и экспортный Tiggo 8 Pro Max.