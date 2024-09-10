Toyota пересмотрела планы по выпуску электромобилей

Toyota корректирует планы по электромобилям, но не отказывается от стратегии. Toyota Motor проанализировала ситуацию в мировом автопроме и приняла решение значительно скорректировать объемы производства электромобилей, сократив показатели на 2026 год до 1 миллиона единиц, что почти на 30% меньше, чем было заявлено ранее на этот год. Компания уже уведомила своих поставщиков деталей об этом решении.

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На последние месяцы 2024 года ориентировочные объёмы выпуска составят около 400 тысяч электромобилей.

Toyota не первая компания, которая вынуждена прибегнуть к сокращению производства электрокаров из-за падения их продаж. Так, американский Ford недавно отказался от выпуска трёхрядного электрического кроссовера, а также перенёс выпуск батарейного пикапа до 2027 года. Шведская Volvo передумала переходить на выпуск только электромобилей к 2030 году. Автоконцерны корректируют свои планы, глядя на желания клиентов. А они предпочитают гибриды и старые добрые автомобили с ДВС.

При этом Toyota не собирается отказываться от принятой стратегии, отмечают в компании. Даже при сокращении производства электрокаров компания не отказывается от перспективных 3,5 миллиона единиц к 2030 году, о чём она заявляла всего несколько дней назад.

Неделей ранее Toyota Motor признала ухудшение её положения в ряде стран. Шестой месяц подряд её мировое производство сокращается из-за спада на рынках Китая и Таиланда. При том, что Toyota Motor продолжает оставаться лидером мирового автомобильного рынка на фоне падения экономики и ухудшения ситуации в автомобильной отрасли по всему миру, но и у неё дела идут не очень. Объём общего производства в июле снизился на 1% по сравнению с июлем прошлого года и составил 804 610 автомобилей. Тем временем, её производство в Китае сократилось на 6%, а в Таиланде — на 13%.