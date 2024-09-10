Toyota пересмотрела планы по выпуску электромобилей
Toyota корректирует планы по электромобилям, но не отказывается от стратегии. Toyota Motor проанализировала ситуацию в мировом автопроме и приняла решение значительно скорректировать объемы производства электромобилей, сократив показатели на 2026 год до 1 миллиона единиц, что почти на 30% меньше, чем было заявлено ранее на этот год. Компания уже уведомила своих поставщиков деталей об этом решении.
На последние месяцы 2024 года ориентировочные объёмы выпуска составят около 400 тысяч электромобилей.
Toyota не первая компания, которая вынуждена прибегнуть к сокращению производства электрокаров из-за падения их продаж. Так, американский Ford недавно отказался от выпуска трёхрядного электрического кроссовера, а также перенёс выпуск батарейного пикапа до 2027 года. Шведская Volvo передумала переходить на выпуск только электромобилей к 2030 году. Автоконцерны корректируют свои планы, глядя на желания клиентов. А они предпочитают гибриды и старые добрые автомобили с ДВС.
При этом Toyota не собирается отказываться от принятой стратегии, отмечают в компании. Даже при сокращении производства электрокаров компания не отказывается от перспективных 3,5 миллиона единиц к 2030 году, о чём она заявляла всего несколько дней назад.
Неделей ранее Toyota Motor признала ухудшение её положения в ряде стран. Шестой месяц подряд её мировое производство сокращается из-за спада на рынках Китая и Таиланда. При том, что Toyota Motor продолжает оставаться лидером мирового автомобильного рынка на фоне падения экономики и ухудшения ситуации в автомобильной отрасли по всему миру, но и у неё дела идут не очень. Объём общего производства в июле снизился на 1% по сравнению с июлем прошлого года и составил 804 610 автомобилей. Тем временем, её производство в Китае сократилось на 6%, а в Таиланде — на 13%.