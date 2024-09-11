Латвия хочет избавиться от машин с белорусскими номерами

Сейм Латвии во втором и окончательном чтении принял поправки к закону о дорожном движении, запрещающие использование в стране зарегистрированных в Белоруссии автомобилей. Об этом сообщает ТАСС.

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В публикации отмечается, что машины с белорусскими номерами должны быть вывезены с территории страны или перерегистрированы до 31 октября 2024 года. В ином случае автомобили будут конфискованы.

Латвия запретила въезд в страну легковых машин, зарегистрированных в Белоруссии

Подчеркивается, что под исключения попадают лица с ограниченными возможностями передвижения, которые управляют принадлежащими им автомобилями и въезжают в Латвию с целью посещения родственников.

В июне стало известно, что Латвия запретит въезд в страну автомобилей с белорусскими номерными знаками.

Латвийские власти объяснили введение этой меры необходимостью снизить риски обхода санкций. Водителям машин с белорусской регистрацией придется вернуться с латвийских пунктов пропуска в те страны, из которых они собирались въезжать в Латвию. В противном случае таможенные органы будут принимать решение о конфискации автомобиля, уточнили в Службе госдоходов Латвии.

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