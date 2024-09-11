Автомобиль Lada Vesta в базовой комплектации подорожал с 2015 года на 725 000 рублей - до 1 239 900 рублей. Руководитель пресс-службы АвтоВАЗа Сергей Ильинский объяснил, почему так произошло.

По его словам, цены выросли на рынках недвижимости, одежды, топлива, авиационных билетов и всего остального. Авторынок - не исключение.

"К сожалению, инфляцию никто не отменял", - цитирует его "Ридус".

Он также добавил, что увеличение начальной цены на Lada Vesta не превышает среднего изменения цен на другие группы товаров, которые не являются социально значимыми.

Автоэксперты рассказали, когда в России снизятся цены на автомобили

Напомним, в августе АвтоВАЗ вернул Lada Vesta привычный набор опций. На заводе концерна в Тольятти стартовал выпуск этой модели с системой курсовой устойчивости ESC, повышающей безопасность и комфорт управления. Систему устанавливают на всех версиях модели, включая базовую. Пока цены на такую "Весту" не объявлены.

До этого эксперты объяснили, почему новая Lada Vesta SW Cross лучше иномарки с пробегом.

Также стало известно, что АвтоВАЗ будет вкладывать в модернизацию 45 млрд рублей ежегодно.