Китайские авто сравнялись по качеству с Mercedes и BMW

Агентство J.D.Power опубликовало исследование удовлетворённости китайскими потребителями автомобилями, представленными на рынке Поднебесной. Как выяснилось, количество претензий к машинам выросло, но произошло это отнюдь не из-за увеличения таковых к продукции местных брендов.

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Средний показатель жалоб на качество вырос с 204 случаев на 100 автомобилей до 212 РР100. Прирост показали немецкие бренды: +21 РР100. Для китайских марок он сократился на 10 обращений в сервис на каждую сотню авто.

Для примера: BMW имеет 213 обращения на 100 авто, Audi и Mercedes - 215, средний результат по сегменту - 213 PP100. У Chery этот показатель составляет 203 обращения при среднем по сегменту результату 211 PP100, у Geely - 204, у Changan - 207.

Среди массового сегмента первые места по уровню качества у совместных предприятий: GAC-Honda, Dongfeng-Honda и GAC-Toyota.

Среди чисто китайских брендов лидируют Chery, Geely и GAC. Также в пятёрку вошли Changan и Jetour. В конце списка уровня удовлетворённости клиентов качеством находятся FAW Besturn, Haval, Venucia.

В сегменте "премиум" лидирует Porsche с рекордно низким количеством обращений - 192 PP100, Lexus (207) и Cadillac (211).