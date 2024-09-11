Эксперт рассказал, почему 92-й бензин все еще популярен в России, Китае и США

«За рулем» объяснил, почему 92-й бензин все еще популярен в России, Китае и США.

То дешевле, то дороже

В Европе 92-й бензин уже давно не сыскать. А вот у нас во время пандемии АИ-92 заправлялись больше, чем АИ-95. Объяснялось это тем, что полеты на отдых за границу были закрыты, и наши соотечественники отправились на юг на собственных автомобилях. А чтобы сэкономить на топливе, заправлялись более дешевым бензином. Однако 92-м заправляются не только в России. Этот бензин пользуется спросом не только во многих бывших республиках Советского Союза, но в Китае и даже в США.

Не самый чистый бензин

В 92-м бензине содержится много свинца и различных смол, и полностью очистить бензин от них практически невозможно. Бытует заблуждение, что чем ниже октановое число бензина, тем он грязнее. К примеру, в современных бензинах экологического класса 5 содержится около 10 мг/кг серы, 50 мг/дм3 смол и 5 мг/дм3 свинца. Для сравнения, подобные нормы актуальны и для 98-го бензина.

В СССР АИ-92 лили в баки Запорожцев

В те времена аналогом 92-го был АИ-93, и он считался высокооктановым бензином. Заправляли им Москвичи-412, ВАЗ-2101 и даже некоторые модели Запорожцев. Однако после установки на ЗАЗ двигателей МеМЗ-968БЭ мощностью 50 л.с. и с повышенной степенью сжатия 8,4 вместо 7,2 заправляться владельцам таких Запорожцев приходилось только 93-м бензином.

АИ-93 – лучше или нет

В принципе, отличий между 92-м и 93-м нет. Просто по новым стандартам, введенным в конце 1990-х годов, индекс АИ-93 пришлось заменить на АИ-92. Раньше бензин был доступнее В эпоху первых Жигулей литр АИ-93 можно было купить всего 10 советских копеек. Заправка под пробку ВАЗ-2101 обходилась примерно 4 рубля. Аналогичная заправка ГАЗ-24 стоила 5 с половиной рублей. В то время это считалось баснословно дорого и не безосновательно. Тогда при зарплате 150 руб. можно было купить 1500 литров АИ-93. При нынешней средней зарплате в России 76 975 рублей (данные Росстата на апрель 2024 года) можно купить примерно 1375 литров бензина. Вот и получается, что раньше бензин был доступнее.

Можно было заправиться за полцены В СССР купить топливо дешевле, чем на АЗС, можно было у водителей большегрузного транспорта, который ездил на таком же бензине. Как правило, это были автобусы ЛиАЗ-677 или грузовики Урал-375, которые были оборудованы 300-литровыми бензобаками. На грузовиках, как правило, были еще и дополнительные баки. Расход топлива у таких «бензовозов» был колоссальный: у ЛиАЗ на 100 км сгорало 75 литров бензина. Автобусу бака хватало на полторы смены. Да и на автобазах не было строго учета расхода топлива. Поэтому не приторговывать бензином профессиональным водителям было просто невозможно. И казенное топливо продавалось за половину стоимости.

Существует ли расслоение бензинов

Бытует ошибочное мнение, что при смешивании 92-го и 95-го бензинов из-за разности плотности происходит расслоение: один бензин – тонет, а другой – всплывает. Однако это не так – требования стандартов по плотности не зависят от октанового числа. Соответственно, никакого расслоения быть не может. Можно смело смешивать в баке разные бензины, но только какой в этом смысл?

Бензин АИ-92 вместо 95-го

Большинство автопроизводителей допускают возможность заправки своих моделей бензином АИ-92. Но с оговоркой, что основным бензином все же должен быть АИ-95 или даже АИ-98. Бензин АИ-92 допускается использовать только в случае отсутствии на АЗС возможности заправиться бензином с другим октановым числом. В старых автомобилях, двигатели которых рассчитаны на 76-й или 80-й бензин, можно использовать АИ-92. Только придется подрегулировать угол зажигания. Но и в наши дни некоторые АЗС могут продавать АИ-80 – он все еще в ходу.

При скольки градусах закипает бензин

Для кипения бензина не требуется слишком высокая температура. Легкие фракции способны закипать примерно при 33°С. От владельцев транспортных средств с карбюраторными двигателями часто можно слышать, что их автомобиль, скутер или квадроцикл в жаркую погоду глохнут и запустить их становится возможным только после того, как они остынут. Причины такой неисправности кроются в паровых пробках, появляющихся при кипении бензина. И даже заправка вместо АИ-92 другим бензином не даст результата. Современные бензины с любым октановым числом закипают при одной и той же температуре – около 40°С. Объясняем, почему «чек энджин» — это не так страшно, как кажется.