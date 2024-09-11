"АвтоВАЗ" приостановил отгрузку дилерам Lada Vesta с новым ПО

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» временно приостановил отгрузку дилерам автомобилей Lada Vesta с новой прошивкой электронных блоков. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «Вконтакте».

«Автомобили Lada Vesta с новой прошивкой электронных блоков временно складируют на территории завода «Лада Запад Тольятти». Отгрузка пока не производится», — говорится в сообщении.

До этого паблик сообщал, что после начала выпуска Lada Vesta с новыми опциями, обнаружилось, что у таких автомобилей программное обеспечение стало работать некорректно. При снятии клеммы с аккумулятора возможно возгорание автомобиля.

Также стало известно, что 26 августа «АвтоВАЗ» начал массовый выпуск Lada Vesta с системой курсовой устойчивости (ESC).

В компании отметили, что система курсовой устойчивости объединяет сразу несколько функций, повышающих безопасность и комфорт управления. Это противозаносная система, противобуксовочная система, помощник при старте на уклоне, антиблокировочная система тормозов, а также включение аварийной сигнализации в случае экстренного торможения.