Автоэксперт перечислил самые надежные китайские двигатели

За долгую историю развития бензиновых двигателей их вектор изменялся несколько раз. Сейчас можно встретить мнение, что современные ДВС не такие надежные, как 20-30 лет назад. В этом есть доля правды: современные силовые агрегата изготавливаются из более лёгких металлов, с увеличенной степенью сжатия в камерах сгорания, и уделяется больше внимания топливной эффективности в угоду экологии. Однако надежные двигатели не исчезли - их можно найти и у производителей из КНР. Александр Ковалев из компании Expocar рассказал "Российской газете", какие китайские моторы можно назвать ресурсными.

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"Перечисление самых надёжных китайских двигателей нельзя обойти без упоминания линейки Acteco. Это серия ДВС, разработанная совместно Chery и австрийской компанией AVL, которая также сотрудничает с Volkswagen.

Проект существует уже более 25 лет, и двигатели этой линейки устанавливаются на модели марок Chery, Exeed, Omoda, Jaecoo, Jetour и Kaiyi. Они неоднократно получали престижную премию China Heart.

В России надежность моторов Acteco недавно была подтверждена в ходе ресурсного испытания кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro Max. Автомобили преодолели 12 414 км без единой неисправности за пять суток непрерывного движения, что стало всероссийским рекордом. На Tiggo 7 Pro Max устанавливается 1,6-литровый турбированный двигатель SQRF4J16, который можно смело назвать одним из самых надёжных китайских моторов. Также заслуживают внимания 2-литровый SQRF4J20 и 1,5-литровый атмосферный SQRE4G15C.

Другим примером надежных китайских двигателей является линейка Blue Core от Changan, производимая с 2011 года. 1,4-литровый двигатель JL473ZQ9 на Changan CS35 Plus без проблем преодолел 100 тысяч км, не выявив значительного износа. А двигатель JL473ZQ6 с цепным приводом ГРМ, установленный на Changan Uni-V, установил мировой рекорд в 2020 году, проработав безостановочно более 259 часов. Как и двигатели Acteco, моторы Blue Core неоднократно входили в рейтинг лучших двигателей China Heart.

Также высокую надежность демонстрируют современные силовые агрета от Great Wall Motor, Geely и GAC. В Китае долговечными считаются и моторы от BYD, хотя они являются частью гибридной системы DM", - отметил специалист.

Ранее сообщалось, число марок из КНР, автомобили которых продаются в России, с начала 2022 года выросло в 4,5 раза - до 54-x. Всего в нашей стране сейчас можно купить 718 моделей 120 брендов, в том числе 255 моделей китайских брендов.

Китайские компании по итогам 2024 года планируют продать в РФ 1 025 000 автомобилей. При этом средняя цена китайской модели в России достигла 3,8 млн рублей. Это на 400 тысяч выше, чем год назад.