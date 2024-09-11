Автоэксперт перечислил самые надежные китайские двигатели

Автоэксперт Ковалев перечислил самые надежные китайские двигатели
За долгую историю развития бензиновых двигателей их вектор изменялся несколько раз. Сейчас можно встретить мнение, что современные ДВС не такие надежные, как 20-30 лет назад. В этом есть доля правды: современные силовые агрегата изготавливаются из более лёгких металлов, с увеличенной степенью сжатия в камерах сгорания, и уделяется больше внимания топливной эффективности в угоду экологии. Однако надежные двигатели не исчезли - их можно найти и у производителей из КНР. Александр Ковалев из компании Expocar рассказал "Российской газете", какие китайские моторы можно назвать ресурсными.
"Перечисление самых надёжных китайских двигателей нельзя обойти без упоминания линейки Acteco. Это серия ДВС, разработанная совместно Chery и австрийской компанией AVL, которая также сотрудничает с Volkswagen.
Проект существует уже более 25 лет, и двигатели этой линейки устанавливаются на модели марок Chery, Exeed, Omoda, Jaecoo, Jetour и Kaiyi. Они неоднократно получали престижную премию China Heart.
В России надежность моторов Acteco недавно была подтверждена в ходе ресурсного испытания кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro Max. Автомобили преодолели 12 414 км без единой неисправности за пять суток непрерывного движения, что стало всероссийским рекордом. На Tiggo 7 Pro Max устанавливается 1,6-литровый турбированный двигатель SQRF4J16, который можно смело назвать одним из самых надёжных китайских моторов. Также заслуживают внимания 2-литровый SQRF4J20 и 1,5-литровый атмосферный SQRE4G15C.
Другим примером надежных китайских двигателей является линейка Blue Core от Changan, производимая с 2011 года. 1,4-литровый двигатель JL473ZQ9 на Changan CS35 Plus без проблем преодолел 100 тысяч км, не выявив значительного износа. А двигатель JL473ZQ6 с цепным приводом ГРМ, установленный на Changan Uni-V, установил мировой рекорд в 2020 году, проработав безостановочно более 259 часов. Как и двигатели Acteco, моторы Blue Core неоднократно входили в рейтинг лучших двигателей China Heart.
Также высокую надежность демонстрируют современные силовые агрета от Great Wall Motor, Geely и GAC. В Китае долговечными считаются и моторы от BYD, хотя они являются частью гибридной системы DM", - отметил специалист.
Ранее сообщалось, число марок из КНР, автомобили которых продаются в России, с начала 2022 года выросло в 4,5 раза - до 54-x. Всего в нашей стране сейчас можно купить 718 моделей 120 брендов, в том числе 255 моделей китайских брендов.
Китайские компании по итогам 2024 года планируют продать в РФ 1 025 000 автомобилей. При этом средняя цена китайской модели в России достигла 3,8 млн рублей. Это на 400 тысяч выше, чем год назад.