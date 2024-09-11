"Моторинвест" подтвердил выпуск кроссоверов DFSK 500 и DFSK ix5

Не так давно "РГ" писала, что сборка кроссоверов DFSK 500 и DFSK ix5 перекочевала с калининградского "Автотора" на завод "Моторинвест", который до этого выпускал лишь электрокары и гибрид под маркой Evolute. Информация о смене дислокации подтверждена официально.

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"На заводе в Липецкой области была произведена ограниченная партия автомобилей DFSK 500 и DFSK ix5, на которые были получены все необходимые документы, включая ОТТС, оплачены все пошлины при ввозе", - цитируют "Китайские автомобили" пресс-службу "Моторинвеста".

В компании подчеркнули, что в настоящий момент на данные модели не распространяются никакие компенсации, субсидии и программы поддержки, так как модели с ДВС не предусмотрены действующим специнвестконтрактом СПИК 2.0.

Напомним, что DFSK 500 является бензиновым аналогом электрического Evolute i-Joy, который уже выпускается на "Моторинвесте".

Купить DFSK ix5, согласно прайс-листу, можно за 2 390 000 рублей, у дилеров модель можно найти по более низкой цене - около 1,9 млн рублей. Это кросс-купе со 137-сильным мотором 1.5 литра и вариатором, предлагается в единственной комплектации Premium.

Компактный кроссовер DFSK 500 доступен со 106-сильным атмосферником 1.5 литра, работающему также в паре с CVT. Стоимость - 2 199 000 рублей (РРЦ), у дилеров - от 1,75 млн рублей.