Американский Lucid готовит электрокроссовер дешевле 50 тысяч долларов. Автопроизводитель поделился первым тизерным изображением грядущей модели: это будет среднеразмерный кроссовер, который в иерархии Lucid расположится на ступень ниже Gravity и получит скромную цену ниже 50 тысяч долларов (4,5 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня). Серийную сборку запустят в 2026 году, а конкурировать новинке предстоит с другим американским электрическим кроссовером — Rivian R2.

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Американский электромобильный стартап Lucid Motors, основным акционером которого является Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), производит электрокары на своем главном заводе в Каса-Гранде, штат Аризона. Электромобили марки пользуются спросом, более того — заказов поступает так много, что компания не успевает их обрабатывать, а потому ее главной задачей остается наращивание объемов производства. Для этого в 2023 году была запущена вторая сборочная площадка в Джидде, которая стала первым предприятием такого рода в Саудовской Аравии. Оно рассчитано на выпуск пяти тысяч автомобилей в год.

Если же говорить о продажах, то за первую половину нынешнего года Lucid реализовала в США чуть более пяти тысяч машин, и это на 53,6 процента превосходит показатель того же периода 2023-го.

На сегодняшний день модельная линейка включает седан Air и кроссовер Gravity, который по стоимости сравним с Tesla Model X. Через год к ним присоединится и «младший» паркетник, который пополнит сегмент среднеразмерных SUV. Его название пока не раскрыто. Судя по единственному изображению, у него будет покатая крыша, рельефный капот, выступающие колесные арки и крупная надпись Lucid на заглушке, находящейся на месте радиаторной решетке.

Помимо анонса новой модели, Lucid поделилась и другими планами на ближайшее будущее. В частности, автопроизводитель пообещал, что уже в 2025 году Gravity получит модернизированный порт зарядки NACS. Это североамериканский стандарт North American Charging Standard, разработанный Tesla и применяемый в ее обширной сети экспресс-зарядок Supercharger. Этот стандарт планируют использовать и другие компании, а именно Rivian, Volvo, General Motors и Stellantis.