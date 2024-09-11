В Чэнду состоялся дебют обновленного пикапа JAC T9

На прошедшем в китайском Чэнду автосалоне марка JAC представила модернизированный пикап Hantu, известный в РФ под именем T9. Это более мощный, комфортный, безопасный и "умный" автомобиль, ориентированный, в первую очередь, на семейную аудиторию, заявили в компании.

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JAC T9 обзавёлся модернизированной многорычажной задней подвеской и боковыми тягами, благодаря которым повысилась устойчивость, отклик на руль и ездовой комфорт. Минимальный дорожный просвет увеличен до 230 мм, угол въезда - до 30 градусов. Для сравнения, параметры JAC T9, продающегося в РФ составляют 210 мм и 27 градусов.

Двухлитровый дизель выдаёт больший крутящий момент: 420 вместо 390 Нм. Коробка передач осталась прежней - 8-диапазонная АКП производства ZF. Буксировочная способность пикапа возросла до трёх тонн.

JAC внедрил в рамную конструкцию систему подключаемого полного привода с электронным управлением, несколько режимов вождения и электронную блокировку дифференциала.

В стандартную комплектацию обновлённого JAC T9 входят система контроля устойчивости кузова ESC, контроль давления в шинах, камера кругового обзора 360⁰, 8 ультразвуковых радаров спереди и сзади, 4 камеры кругового обзора, а также радары миллиметрового диапазона. Уровень автономного вождения соответствует L2, который обеспечивают адаптивный круиз-контроль, ассистент движения в пробках, система удержания полосы движения, функция автоматического торможения, функция раннего предупреждения о препятствии, система мониторинга состояния водителя и система распознавания дорожных знаков.

Среди доступных опций заявлены 64-цветная подсветка, люк с электроприводом, быстрая беспроводная зарядка на 50 Вт, пассажирские сиденья с углом наклона 26 градусов.

В компании подчеркнули, что JAC T9 - один из самых тихих в своём классе: уровень шума на холостом ходу составляет всего 39 дБ, в то время как по нормативам библиотек и конференц-залов допустим шум в 40 дБ.

В РФ пикап JAC T9 представлен пока в дореформенном варианте в единственной комплектации по цене 3 249 000 рублей.