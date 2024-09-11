Мотосезон-2024 завершится в Москве 21 сентября

В следующую субботу, 21 сентября, в Москве завершится мотосезон заездом представителей мотоклубов и байкеров. Подробности рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы Максим Ликсутов.

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По его словам, число мотоциклистов в столице растет с каждым годом - сегодня их более 105 тыс. На протяжении 8 лет мы проводим для них городские мероприятия, направленные на соблюдение ПДД и привлечение внимания к мотокультуре. Прошлый фестиваль стал рекордным по количеству участников. В заезде приняли участие более 15 тыс. человек. Приглашаем всех торжественно отметить завершение мотосезона 2024 года", - рассказал журналистам Максим Ликсутов.

Напомним, что масштабный фестиваль пройдет в столице уже в 11-й раз. В этот раз мотоколонна начнет движение с Зубовской улицы.

Кстати, открылся сезон 26 мая. Гостей праздника весь день радовала яркая программа с выступлениями диджеев, каскадеров, концертами известных исполнителей, спортивными состязаниями, фаер-шоу, розыгрышем подарков и главного приза - мотоцикла. В сентябре 2023 года в заезде в честь закрытия мотосезона приняли участие 12 тыс. мотоциклистов.