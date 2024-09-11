Рабочим заводов Volkswagen грозят массовые сокращения

Volkswagen может значительно сократить штат немецких заводов. Автогигант отменяет ряд трудовых соглашений, включая гарантию сохранения рабочих мест до 2029 года на шести заводах в Германии. Действие соцгарантий фактически закончится к лету следующего года, пишет Automotive News Europe. То есть, к этому времени ничто не будет мешать терпящему финансовое бедствие Volkswagen проводить массовые сокращения.

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Отмена соцгарантий — один из непопулярных шагов, направленных на «снижение затрат в Германии до конкурентоспособного уровня», сказал 10 сентября руководитель отдела кадров Volkswagen Гуннар Килиан.

Volkswagen старается сократить убытки на фоне падения продаж одноименного бренда легковушек. Его прибыль снижается, что обусловлено замедлением рынка электрокаров, на которые VW сделал основную ставку, и растущим давлением со стороны Tesla и китайцев во главе с BYD.

Сейчас на заводах Volkswagen в Германии трудятся порядка 300 тысяч человек. Сокращения провести будет непросто: половину мест в наблюдательном совете компании занимают представители профсоюзов, защищающих права рабочих. По предварительным подсчетам, планы VW могут вылиться в миллион евро дополнительных расходов.

Кроме того, Volkswagen признал два из шести завода в Германии лишними. Аналитики полагают, что речь идет о площадке в Оснабрюке, Нижняя Саксония, и стекольном предприятии в Дрездене, Саксония. Они могут прекратить работу, что станет тревожным прецедентом: до этого Volkswagen ещё ни разу не закрывал заводы на родине.