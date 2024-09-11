Стало известно, как изменятся тарифы на платных трассах осенью

В ближайшее время тарифы на платных автотрассах не изменятся. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя правления госкомпании «Автодор» Вячеслава Петушенко.

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«Скачкообразного повышения цен точно не будет. Чисто механически цены мы поднимать не можем. Мы ограничены постановлением правительства, где прописаны предельные тарифы, и всегда стремимся к соблюдению баланса интересов пользователей», — уточнил он.

При этом Петушенко допустил «точечные» изменения на трассах в случае роста или сокращения трафика. По его словам, на данный момент на большинстве участков цены ниже пределов на 30–50%.

До этого Генпрокуратура выявила нарушения у компании «Автодор», занимающейся строительством и содержанием платных трасс.

В письме Генпрокуратуры говорится, что проверкой с привлечением прокуратур субъектов Российской Федерации выявлено несоответствие количества автозаправочных станций и иных объектов дорожного сервиса на автотрассах М-4 «Дон», М-11 «Нева» нормативным требованиям, нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при содержании туалетов на площадках отдыха, ненадлежащее состояние металлических барьерных ограждений.

Генпрокуратурой запланирована проверка «Автодора» на соблюдение требований федерального законодательства, сказано в документе.