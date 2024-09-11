Volkswagen скоро представит обновленный кроссовер Taos

Грядущий дебют компактного паркетника компания предвосхитила тизерным изображением.

© Российская Газета

Почти четыре года спустя Volkswagen подготовил для Taos обновление. Главное из тизера уже понятно: Taos 2025 модельного года не будет копией азиатского Volkswagen Tharu, который недавно обновился в Китае. Отличия касаются, прежде всего, оптики и её внутренней архитектуры. Изменена решётка радиатора, верхняя граница которой теперь подсвечена.

Ожидается, что изменится пластика бамперов, дизайн колёсных дисков, а задние фонари получат перемычку.

Все подробности могут появиться уже завтра, 12 сентября.

Напомним, что Volkswagen Taos является ближайшим родственником Skoda Karoq и продавался официально на российском рынке.

Кроссовер поставлялся с 1.4 TSI - передний привод шёл с "автоматом", а 4WD - с "роботом" DSG. Также были доступны версии с атмосферником 1.6 MPI, но только в переднеприводном исполнении: с механической коробкой и 6-скоростной АКП. Купить "Таос" на вторичном рынке можно за 1 850 000 - 3 500 000 рублей.