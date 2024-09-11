LiXiang L7 и L9 раскупаются на рынке России быстрее, чем Infiniti и Lexus.

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Автомобили с пробегом LiXiang L7 и L9 находят своих новых владельцев всего за три недели с момента объявления о продаже. К такому выводу пришли эксперты Авто.ру. Они перечислили 10 автомобилей, оснащенных гибридными силовыми установками, которые продаются быстрее всего.

В ходе мониторинга выяснилось, что максимально быстро в июле-августе текущего года продавались почти новые и достаточно дорогие модели от китайского автопрома. В частности, за три недели проданы LiXiang L7 и L9, при том, что они относительно недавно появились на российском рынке.

Встречаются даже машины с пробегом более 20 тыс. километров, но все-таки большинство экземпляров наездили до 10 тыс. километров. Чуть больше месяца – за 33 дня, «уходят» Voyah Dream и BMW XM, в топ-5 самых быстро продаваемых авто с пробегом вошел также Voyah Free – его покупают за 39 дней. Далее в списке идут хорошо знакомые россиянам «японцы»: Infiniti QX60 (42 дня), Honda Civic и Stepwgn (обе модели продают за 44 дня), Lexus RX (49 дней) и Toyota Corolla (51 день).

По словам экспертов, средний срок актуальности предложений о продаже гибридов с пробегом на рынке РФ старше 15 лет достигает 83 дней. Отмечается, что этот показатель на две недели больше, чем в начале осени 2023. Что касается цен, то за год они выросли на 9,6%, до 2,76 млн. рублей. Для сравнения: автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями продаются за 51 день, а их цены снизились на 1,5% и достигли уровня ниже 2,1 млн. рублей.