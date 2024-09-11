В России растет спрос на премиальные автомобили

Как сообщает "Автостат", в августе было реализовано в РФ 12 729 новых премиальных машин. Эксперты агентства отмечают, что уже второй месяц подряд объемы продаж автомобилей премиум-сегмента растут. Так, в июне их было реализовано 10 769 единиц, в июле - 11 356 авто.

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Если говорить о марках, то в лидерах Exeed (3 538 штук), Tank (2 787 штук) и Lixiang (1 443 штуки). Модели последнего бренда официально не поставляются в нашу страну.

Далее идут BMW (820 авто), Hongqi (784 авто), Zeekr (610 штук) и Voyah (541 штук), Mercedes-Benz (517 штук), Lexus (402 штуки) и Audi (239 штук).

Ранее были названы самые продаваемые премиум-авто с пробегом в России. На первом месте - китайский электрокроссовер Voyah Free: его доля в продажах составила 4,83%. На втором месте - среднеразмерный немецкий кроссовер BMW X5 с долей 4,8%. Третью строку занял Zeekr 001, доля которого в продажах составила 4,29%. Четвертое и пятое места заняли модели BMW - 5 серия и X6 с 3,78% и 3,39% соответственно. Также в топ-10 вошли BMW X7, Mercedes-Benz E-класс, Lexus RX, BMW 3 серии и Mercedes-Benz G-класс AMG.