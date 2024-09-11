Сотрудники «КамАЗа» промышляли грузовиками на сотни миллионов рублей

С 30 марта 2021 года по 16 марта 2022 года, по особому распоряжению руководства КамАЗа, компания «Ремдизель» получила право на приобретение грузовиков со скидкой 9%, которые затем должны были передаваться заводам-изготовителям спецтехники со скидкой 8%, оставляя 1% в качестве вознаграждения.

После установки надстроек грузовики должны были направляться госзаказчикам. Однако фактически они продавались частным покупателям. Согласно предварительным данным следствия, часть разницы между коммерческой и государственной ценой могла оставаться у злоумышленников.

По данной схеме было перепродано около 1500 автомобилей. Злоумышленники, скорее всего, заработали значительные суммы, так как в основном продавали дефицитные модели, за которые покупатели готовы были платить выше рыночной стоимости.

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