JAC продолжает лидировать в сегменте пикапов в России

Россияне предпочитают пикапы этого китайского производителя. Продажи пикапов в России продолжают свой рост. И второй месяц подряд JAC остаётся лидером этого направления российского рынка. По итогам августа бренд снова занял первое место по продажам, и теперь ему принадлежит 23% доли рынка.

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Последний месяц лета стал успешным для бренда. Количество реализованных машин в России выросло на 4,7 % по сравнению с июлем и на 37,6% по сравнению с августом прошлого года.

Продажи JAC Т9 составляют более половины от всех проданных пикапов марки. Физические лица составляют более 50% среди покупателей, что говорит об универсальности этого вида автомобилей. Их выбирают не только для бизнеса, но и для личного пользования

Ранее стало известно, что на пикапах JAC T9 появятся фаркоп и лебёдка. Уже осенью владельцы JAC T9 смогут приобрести дополнительное оборудование для своих машин. В перечень «допов» войдут фаркоп, лебёдка, а также площадка для её крепления.