Mercedes и BMW сдают свои позиции китайским Chery и Geely

Агентство J.D.Power провело исследование, посвящённое уровню удовлетворённости китайскими автомобилями, в котором приняли участие 32 тысячи владельцев таких машин.

Отмечается, что средний показатель жалоб на качество машин незначительно, но увеличился — с 204 случаев на 100 автомобилей до 212. Наибольший прирост (+21 жалоба на 100 опрошенных) неудовлетворённости показали немецкие бренды. А вот для китайских марок он сократился — до 10 на каждую сотню машин, сообщает «Российская газета».

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В конкретных цифрах это выглядит так: у BMW — 213 обращений в сервис на 100 машин, у Audi и Mercedes – 215 при среднем 213 по сегменту. Тем временем, у Chery — 203 обращения при среднем 211 PP100, у Geely - 204, у Changan - 207.

В массовом сегменте эксперты отмечают уровень качества совместных предприятий — GAC-Honda, Dongfeng-Honda и GAC-Toyota. Среди только китайских лидирует Chery. За ней идут Geely, GAC, Changan и Jetour. Закрывают рейтинг уровня удовлетворённости качеством китайских автомобилей FAW Besturn, Haval, Venucia.

Среди премиальных машин лидирует Porsche с минимальным количеством обращений - 192 PP100. Чуть больше жалоб у Lexus (207) и Cadillac (211).