Mazda выпустила спецверсию MX-5 Geshi в честь японского календаря

Родстер Mazda MX-5 с самым мощным 2-литровым двигателем (184 л.с. и 205 Нм) вынужден покинуть европейский рынок из-за несоответствия экологическим нормам. Однако прощание получается громким и интересным – например, как спецверсия Mazda MX-5 Geshi.

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Понятно, что за основу взяли именно 2-литровый вариант Mazda MX-5, в который фактически добавили программу заводского тюнинга и многочисленные уникальные детали. Да, внимание сразу привлекает темно-зеленый цвет кузова с желто-бело-черными полосками. В соответствии с этой цветовой гаммой выполнены и черные колесные диски BBS, сквозь которые проступают желтые тормозные суппорты.

Технических изменений оказалось тоже много: заниженная подвеска, спортивная выхлопная система, усилитель-распорка между стаканами передней подвески. Для спецверсии Mazda MX-5 Geshi не заявлено повышение мощности и улучшение динамики, но вышеописанные изменения обещают еще более острое управление и спортивный характер автомобиля.

Хотя также родстер Mazda MX-5 Geshi стремится и к роскоши – на это намекает салон со светло-коричневой кожаной отделкой, фирменные часы и даже перчатки в подарок.

Автомобиль Mazda MX-5 Geshi назван в честь одного из периодов японского солнечного календаря: слово Geshi описывает приятные летние дни. В общей сложности этот календарь имеет 24 периода – поэтому будет выпущено 24 экземпляра автомобиля Mazda MX-5 Geshi, каждый из которых предлагается по цене около 53 тысяч евро. Вот такое дорогое прощание.