Эксперт рассказал про самый выносливый двигатель Toyota среди недорогих

«За рулем» рассказал про самый выносливый двигатель Toyota среди недорогих.

Автомобили Toyota славятся надежностью, но с появлением новых технологий она поубавилась. Это наблюдается у многих брендов, и «японцы» не исключение. Тем не менее, на вторичном рынке есть немало автомобилей с очень надежными двигателями, которые могут пройти 500 тысяч км.

Мы уже рассказали про моторы Hyundai и Kia, Peugeot и Citroen, Honda, Renault, Nissan и Lada. Теперь поговорим про мотор Тойоты. Тойотовские малообъемные двигатели чаще всего встречаются в восточной части России. Ближе к столице все чаще можно встретить более солидные автомобили японского концерна.

На модели, распространенные в европейской части страны, устанавливались двигатели 2AR-FE объемом 2,5 литра. Это были седаны Camry (XV40, XV50 и XV70) и кроссоверы RAV4 (XA30, XA40). Мощность, в зависимости от варианта двигателя, составляла от 169 до 181 л.с. Блок – алюминиевый. В приводе ГРМ использовалась цепь, ресурс которой составляет 150 тысяч км. На непрогретом двигателе прослушивается потрескивание двух регуляторов фаз, и это не страшно. Зато для заправки используется бензин АИ-92 (но лучше заправляться 95-м). Но мотор этот способен пройти полмиллиона километров только при нескольких условиях.

Во-первых, нельзя допускать перегрева агрегата. Во-вторых, заправляться следует только проверенным топливом. В-третьих, эксплуатировать автомобиль надо в щадящем режиме.