Bosch и Pirelli создадут «умные» шины для безопасности водителей

Bosch и Pirelli создадут новационные «умные» шины для безопасности водителей.

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Итальянский производитель шин Pirelli и немецкая транснациональная компания Bosch достигли соглашения о разработке интеллектуальной технологии автомобильных шин. Речь идет о совместном сотрудничестве с использованием опыта Bosch в области системного аппаратного обеспечения, программного обеспечения и датчиков MEMS с технологиями Pirelli Cyber Tire.

Компании подписали соглашение о создании новых программных решений в части вождения посредством внутришинных датчиков, информация с которых будет обрабатываться в режиме реального времени.

Для автовладельцев это означает высокую степень безопасности, комфорт и экологичность, а также улучшенную динамику вождения в любых условиях. Pirelli Cyber ​​Tire является первой в мире системой на базе шин со встроенными датчиками. Bosch уже разработал приложение ESP для контроля устойчивости, специально адаптированное для шин Pirelli, в рамках совместного проекта с производителем высокопроизводительных автомобилей Pagani.