Сотрудники автозавода КамАЗ провернули аферу на сотни миллионов рублей

КамАЗ поймал аферистов, продаваших на сторону грузовики из госзаказа. Как отмечает корпоративная газета «Вести КАМАЗа», двое начальников Торгово-финансовой компании грузового автогиганта через своих родственников, друзей и просто готовых подзаработать контрагентов перепродавали популярные — и оттого дефицитные — шасси грузовиков, которые изначально предназначались госзаказчикам.

Продавец поддельных запчастей КАМАЗа избежал ответственности

С 30 марта 2021 по 16 марта 2022 года, согласно особому поручению руководства автозавода, компания «Ремдизель» получила возможность получать грузовики со скидкой 9%, чтобы передавать их заводам-изготовителям спетехники со скидкой 8%, один процент оставляя себе.

После установки надстроек готовые машины должны были отправляться госзаказчикам. Но по факту грузовики продавались частникам. Как предполагает следствие, некоторую часть из этих 8% — разницу между «розничной» и «государственной» ценами — подельники оставляли себе.

По этой схеме «налево» ушли 1500 автомобилей. При этом, скорее всего, злоумышленники смогли заработать довольно приличные суммы, так как покупателям отгружали наиболее дефицитные модели техники, за которую клиенты обычно готовы платить больше.

Между тем, на базе грузовика КамАЗ построили «зелёного крокодила»: нижегородский автозавод «Чайка-Сервис» выпустил эвакуатор на шасси среднетоннажного грузовика «Компас».