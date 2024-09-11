Эксперт рассказал, почему взрывается автомобильный аккумулятор

Взрыв автомобильного аккумулятора может произойти из-за неисправного генератора, выдающего повышенный ток. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий. При этом электролит из АКБ может испортить краску на кузове машины.

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«Основная причина взрыва аккумулятора (АКБ) – это перегрузки, когда генератор выдает повышенный ток. При этом внутри батареи выделяется газ, который может воспламениться. Помимо взрыва, это чревато еще и повреждениями прочей электроники автомобиля, довольно чувствительной к перепадам напряжения», — сказал Стрельбицкий.

Также корпус аккумуляторной батареи может повредиться в результате заводского брака (скрытой трещины) или вследствие глубокой высадки в зимний период, когда электролит замерзает и распирает корпус, сказал специалист.

По словам эксперта, электролит автомобильного аккумулятора примерно на 35% состоит из серной кислоты. Это вещество крайне агрессивное, может вызвать ожоги при попадании на кожу и даже отравление при вдыхании паров. Также оно легко портит многие материалы: насквозь прожигает любые ткани, краски и другие покрытия.