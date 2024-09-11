Эксперт рассказал, как на вторичном рынке изменились сроки продаж авто

Рынок перекупщиков стал прозрачнее, но доверять нужно только проверенным людям
Эксперты рассказали, как на вторичном рынке изменились сроки продаж авто.
На текущий момент на вторичном рынке самое благоприятное время для продажи автомобиля, особенно если в парке автовладельца несколько моделей. Об этом заявил автоэксперт Игорь Шагапов.
Он подчеркнул, что раньше объявление о хорошем автомобиле по рыночной цене висело на классифайдах примерно неделю, а сейчас перекупщики и автоподборщик забирают его буквально в течение часа.
«Сейчас эта профессия перестала быть серой, рынок перекупов стал более прозрачным и за последние два года заслужил доверие покупателей. Конечно, остались и мошенники, которые спекулируют на кризисе автомобильного рынка и нехватке хороших авто, поэтому помощника при покупке стоит выбирать тщательно – из проверенных людей и компаний», рекомендует эксперт.
Скорость продажи хорошего автомобиля с пробегом увеличилась еще и за счет того, что стали подключаться дилеры. В настоящее время представители дилеров сами выезжают к автовладельцам с полным пакетом инструментов и документов, чтобы сдать машину в автосалон. В экспертном сообществе полагают, что такая тенденция сохранится как минимум до конца 2024 года.