Новый Haval H9 с дизелем прошел тест-драйв

В августе в России стартовали продажи нового поколения Haval H9, и внедорожник предложили с дизельным двигателем GW4D24 мощностью 184 л.с., разработанным с нуля компанией Great Wall. Эксперт "За рулём" Юрий Тимкин познакомился с новинкой и рассказал о её плюсах и минусах.

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Тяги для уверенного обгона дизелю, работающему в паре с 9-ступенчатым "автоматом", хватает, к тому же отклик на педаль акселератора можно усилить, выбрав спортивный режим езды. Эксперт отметил "идеальную" работу коробки передач.

Нехарактерным для большого рамника является поведение его на асфальте: "внедорожник адекватно для своих габаритов и массы рулится, а корма уверенно, не приплясывая, стоит на траектории". Вне дорог подвеска уверенно проглатывает все неровности.

Также отлично Haval H9 справляется с диагональным вывешиванием, причём даже в стандартном режиме (в отличие от Dargo X), и все пять дверей в этом положении открываются и закрываются, как будто авто стоит на ровном асфальте.

Сэкономить на дизеле не получится - цены на дизтопливо высоки, а расход у такой версии внедорожника не более чем на 18% меньше, чем у бензиновой на АИ-95. Единственное преимущество - психологическое: реже заезжаешь на заправки.

Дизель традиционно дороже в обслуживании: межсервисные интервалы меньше, причём каждое ТО - замена топливного фильтра, 9-ступенчатая АКП требует замены масла каждые 60 тысяч км.

"Несмотря на обилие внедорожников в линейке концерна Great Wall, для каждого видится своя ниша. Если Tank 500 - дорогой флагман, то Haval H9 с более гуманной ценой - не менее умелый на бездорожье, но проще по моторам, а внешне и по ездовым повадкам маскируется под кроссовер. А Tank 300 по цене ровня "девятке" и привлечет тех, кого привлекают брутальный дизайн и максимальная практичность", - сделал вывод эксперт.

Альтернатива внедорожникам группы брендов от Great Wall может служить продающийся в РФ официально BAIC BJ40, у которого есть версия с дизелем