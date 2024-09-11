В России объяснили острую нехватку таксистов

Острая нехватка таксистов в России в настоящее время обусловлена несколькими ключевыми факторами. О них рассказал глава Ассоциации содействия развитию таксомоторной отрасли Михаил Михайлов, его слова приводит Autonews.

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Аналитик связал дефицит кадров в отрасли прежде всего с низкими тарифами на пассажирские перевозки. Так, базовая ставка в России сейчас находится в диапазоне от 150 до 200 рублей и 10 рублей — минута / 10 рублей — километр. Если водитель работает в такси на постоянной основе, а не в качестве подработки, то ему подобные тарифы крайне невыгодны, пояснил эксперт.

Пиковая клиентская нагрузка, добавил он, составляет в среднем один-два часа утром и вечером. Все остальное время водители такси перевозят пассажиров по базовой ставке. В итоге подобный формат позволяет покрыть только затраты на топливо и другие расходы. «Он не дает возможности зарабатывать», — резюмировал Михайлов.

На этом фоне эксперт напрямую связал кадровые проблемы в таксомоторной отрасли с политикой компаний-агрегаторов. Именно последние, по его словам, устанавливают для водителей невыгодные базовые тарифы. Он отметил, что агрегаторы изначально были заинтересованы, чтобы в отрасль приходили подработчики. Такие фирмы зарабатывают всегда, поскольку берут комиссию со всех заказов. «В совокупности она (комиссия за заказы — прим. «Ленты.ру») достигает 35-40 процентов», — отметил он. В итоге интерес к постоянной работе в такси стабильно снижается, заключил Михайлов.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту Олег Гарин оценил кадровый дефицит в российской таксомоторной отрасли в 72 тысячи водителей. Помимо нехватки работников сегмент испытывает значительную потребность в транспортных средствах. По подсчетам Гарина, ежегодная нужда отрасли в машинах составляет в среднем 40-50 тысяч единиц.