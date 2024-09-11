Владелец "Буханки" уверен, что качество авто упало до "исторического минимума"

Канал "Грузовики и вообще" привёл впечатления владельца от новенькой "Буханки" 2024 года выпуска с пробегом 100 км.

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Владелец СГР отметил наличие коррозии на кузовных панелях и различных деталях. Причём панели, утверждает он, имеют следы ударов, видимо, от своеобразной рихтовки. Заводской шовный герметик не держится, поэтому потребовалась очистка. За отделочными панелями был найден мусор, например, обрезки обивки пола.

Неудовлетворительной оценки удостоена работа КП производства фирмы BAIC, Китай: "Передачи приходится вбивать, потому что в кулисе люфты и ничего вообще не смазано. Иногда пользуешься второй рукой, потому что рычаг переводить тяжело! Пошатаешь его в нейтрали туда-сюда, и уже устаешь!".

"Педаль тормоза работает как "капкан", потому что газ нажимаешь, предварительно заведя ногу под педаль тормоза, только так. Обратно на тормоз быстро не перекинуть", - продолжает "счастливый" владелец.

Также было отмечено, что ГУР очень шумит, ручник - тугой, рычаги раздаточной коробки болтаются, а домкрат, предусмотренный комплектацией, сделан из пластика, и не работает больше одного раза.

Никуда не делись проблемы с эргономикой - не хватает места в ногах водителя.

При этом пока адекватной альтернативы УАЗ "Буханке" не существует.