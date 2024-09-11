В России пересчитали все зарегистрированные электромобили и гибриды

Каких электромобилей в России больше всего. На этот вопрос отвечает агентство «Автостат». По состоянию на 1 июля 2024 года в стране было зарегистрировано 90 тысяч электромобилей и подключаемых гибридов, причем первых больше. Самая распространенная марка электрических машин в России — это Li Auto (Lixiang), на долю которой приходится 18,7 процента от общего объема BEV (чистые электрокары) и PHEV (подключаемые гибриды).

Из 90 тысяч «зеленых» автомобилей в России 56,2 процента — это транспортные средства с электрической силовой установкой, которую питает аккумуляторная батарея. Это, например, «Москвич 3е», Evolute i-Pro, модели Tesla и Zeekr, а также другие чистые электрокары. Еще 42,8 процента — это подключаемые гибриды, которые, помимо электромотора (или нескольких), оснащены ДВС и батареей, подзаряжаемой от розетки.

В российском автопарке больше всего Lixiang — доля этой китайский марки составляет 18,7 процента от общего объема. На втором месте по распространенности японский Nissan с долей 17,3 процента. Следом идет Voyah (10,7 процента), за ним Zeekr (девять процентов), а замыкает пятерку лидеров американская Tesla (7,1 процента). Из перечисленных брендов официально в России в настоящее время представлен только один, и это премиальный Voyah. У остальных представительства в нашей стране нет.

Днем ранее стало известно, что в последний месяц лета россияне купили 1302 новых электромобиля (статистика «Автостат»). По сравнению с тем же месяцем прошлого года продажи упали на 12 процентов, а с июлем нынешнего — выросли на 19.

В августе в пятерку по объемам продаж электрокаров в России впервые попала Ora, которая заняла пятое место с результатом 45 машин. Самая же популярная марка — это Zeekr (610 реализованных автомобилей), а на втором и третьем месте «Москвич» и Evolute с результатами 132 и 107 реализованных электрокаров соответственно. На четвертой строчке Volkswagen (57 штук).